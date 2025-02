Trump verhängt 25-Prozent-Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat offiziell bekannt gegeben, wie angekündigt Zölle von 25 Prozent auf Stahl- und Aluminiumimporte in die USA zu verhängen.Trump unterzeichnete am Montag (Ortszeit) ein entsprechendes Dekret.Die Maßnahme wird voraussichtlich auch Folgen für Südkorea haben. Südkorea zählt für die USA zu den wichtigsten Stahllieferanten.Trump hatte während seiner ersten Amtszeit Stahl- und Aluminiumimporte mit Zöllen von jeweils 25 und zehn Prozent belegt.Südkorea hatte damals eine Ausnahme vom Stahlzoll ausgehandelt und im Gegenzug ein Kontingentsystem für die Ausfuhrmengenbeschränkung akzeptiert. Demnach kann Südkorea derzeit bis zu 2,63 Millionen Tonnen Stahl zollfrei in die USA exportieren.Es wird erwartet, dass auch dieses Kontingent künftig mit einem 25-prozentigen Zoll belegt wird.