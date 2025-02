Beamte Südkoreas und Japans beraten über nordkoreanische Nuklearfrage

Photo : YONHAP News

Hochrangige Beamte der Außenministerien Südkoreas und Japans haben Möglichkeiten erörtert, Nordkorea an der Entwicklung von Atomwaffen und Raketen zu hindern.Laut dem südkoreanischen Außenministerium kam Cho Koo-rae, Vizeminister für Strategie und Informationen, am Montag in Seoul mit Masaaki Kanai, dem neuen Chefunterhändler für die nordkoreanische Nuklearfrage im japanischen Außenministerium, zusammen.Beide Seiten vereinbarten, die vollständige Denuklearisierung Nordkoreas, die von Südkorea, den USA und Japan wiederholt gefordert worden war, konsequent anzustreben.Sie bestätigten erneut, dass die südkoreanisch-japanische Koordinierung angesichts der Veränderungen des strategischen Umfelds noch wichtiger geworden sei. Beide Länder würden in bilateraler Abstimmung entschlossen gegen jede Provokation Nordkoreas vorgehen.Beide Seiten waren zudem mit der Notwendigkeit einverstanden, die Bemühungen zur Blockierung illegaler Gelder und Ressourcen zu verstärken, um Nordkorea an der Entwicklung von Atomwaffen und Raketen zu hindern. Sie vereinbarten, weiterhin für die Umsetzung der Nordkorea-Sanktionen zusammenzuarbeiten.