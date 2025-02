Nordkorea beantragt UN-Untersuchung wegen Vorwurfs südkoreanischer Drohnen über Pjöngjang

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat laut Informationen bei einer UN-Organisation eine Untersuchung zum angeblichen Eindringen südkoreanischer Drohnen in den Luftraum Pjöngjangs im vergangenen Jahr beantragt.Laut einer diplomatischen Quelle am Montag bat Nordkorea kürzlich die Internationale Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) um eine Untersuchung in dieser Angelegenheit.Daraufhin teilte das südkoreanische Außenministerium mit, es sei nicht angebracht, sich zu einer von der zuständigen internationalen Organisation nicht bekannt gemachten Angelegenheit zu äußern. Zugleich hieß es, dass der Rat der ICAO nach deren Regelungen und Gepflogenheiten jede von einem Vertragsstaat gestellte Frage erörtern müsse.Nordkorea hatte im vergangenen Oktober behauptet, dass Südkorea Drohnen nach Pjöngjang geschickt habe, um anti-nordkoreanische Propagandaflugblätter abzuwerfen.Das südkoreanische Verteidigungsministerium hat dies weder bestätigt noch dementiert.