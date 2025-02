Koreanischer Film „Spring Night” zu Berlinale eingeladen

Photo : KBS News

Der koreanische Film „Spring Night“ ist zu den 75. Internationalen Filmfestspielen Berlin eingeladen worden.Laut dem Verleih Cinema Dal am Dienstag wird der Independentfilm in der Sektion „Forum“ im Zeitraum vom 14. bis 22. Februar viermal aufgeführt.In dieser Sektion außerhalb des Wettbewerbs werden experimentelle und innovative Produktionen vorgestellt.„Spring Night“ erzählt davon, wie Yeong-gyeong, eine Alkoholikerin, und Su-hwan, ein Mann mit einer seltenen, schwer heilbaren Erkrankung, an der Schwelle zum Tod zueinander finden.Die Rolle von Yeong-gyeong übernimmt die Schauspielerin Han Ye-ri, die von Su-hwan Kim Seol-jin, der hauptsächlich als Tänzer aktiv ist.