Ausfuhren steigen vom 1. bis 10. Februar um 0,8 Prozent

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Ausfuhren sind im bisherigen Monatsverlauf leicht gestiegen.Das durchschnittliche tägliche Exportvolumen ging jedoch zurück.Nach Angaben der Zollbehörde stiegen die Ausfuhren im Zeitraum vom 1. bis 10. Februar gegenüber dem Vorjahr um 0,8 Prozent auf 14,9 Milliarden Dollar.Der durchschnittliche tägliche Exportwert unter Einbeziehung der Arbeitstage sank um 6,4 Prozent auf 2,13 Milliarden Dollar.Im Januar waren die Exporte gegenüber dem Vorjahr um 10,3 Prozent zurückgegangen. Damit stoppte ein 15-monatiger Aufwärtstrend. Als Grund wurde die geringere Anzahl an Werktagen aufgrund der Feiertage zum Mondneujahr genannt.Nach Warengruppen betrachtet, legten die Halbleiterexporte in den ersten zehn Februartagen um 1,8 Prozent zu. Bei den Pkw-Lieferungen wurde ein kräftiges Wachstum von 27,1 Prozent verzeichnet.Die Einfuhren stiegen in dem Zeitraum um 0,3 Prozent im Vorjahresvergleich auf 17,1 Milliarden Dollar.Die Handelsbilanz verzeichnete ein Defizit von 2,23 Milliarden Dollar.