Südkorea holt erstmals Biathlon-Gold bei Asienspielen

Photo : YONHAP News

Jekaterina Awwakumowa hat die allererste Goldmedaille für Südkorea im Biathlon bei asiatischen Winterspielen im chinesischen Harbin gewonnen.Bei den Winter-Asienspielen 2025 siegte die gebürtige Russin am Dienstag im Sprint über 7,5 Kilometer der Frauen mit einer Zeit von 22:45,4 Minuten.Sie sicherte der südkoreanischen Delegation damit die zwölfte Goldmedaille bei der laufenden Veranstaltung. Biathlon-Gold für Südkorea hatte es bei Winter-Asienspielen zuvor nicht gegeben.Biathlon ist eine Kombinationssportart, die Skilanglauf und Schießen vereint.Awwakumowa wurde 2016 in Südkorea eingebürgert. Sie hatte bei den Olympischen Winterspielen 2018 in PyeongChang im Einzel über 15 Kilometer den 16. Platz belegt. Es ist das bislang beste olympische Ergebnis für die südkoreanischen Biathletinnen.