Kospi kann trotz Trumps Zollentscheidung zulegen

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Dienstag trotz der jüngsten Zollentscheidung der US-Regierung zulegen können.Das Börsenbarometer rückte um 0,71 Prozent auf 2.539,05 Zähler vor. Zuvor hatte der Kospi zwei Handelstage in Folge nachgegeben.US-Präsident Donald Trump hatte am Montag einen 25-Prozent-Zoll auf Stahl und Aluminium ab dem 12. März verhängt. Das betrifft auch alle Stahlimporte aus Südkorea.Trumps Zollpolitik könnte zu größeren Marktschwankungen führen, doch die Angelegenheit sei bereits in den vergangenen drei, vier Monaten in den Kursen berücksichtigt worden, wurde Han Ji-young von Kiwoom Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.