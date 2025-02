Ab heute Regierungsbefragung im Parlament

Photo : YONHAP News

Die Nationalversammlung führt ab dem heutigen Mittwoch drei Tage lang ihre Regierungsbefragung durch.Am Mittwoch werden Fragen zu den Themen Politik, Außenpolitik, Wiedervereinigung und Sicherheit gestellt. Die Opposition wird voraussichtlich die kurzzeitige Ausrufung des Kriegsrechts am 3. Dezember, die Ermittlungen in dem Fall sowie den Prozess vor dem Verfassungsgericht in den Vordergrund stellen.Auch werden Fragen zur sich rapide verändernden internationale Lage nach dem Arbeitsbeginn der zweiten Trump-Regierung in den USA sowie Reaktionsmaßnahmen der Regierung erwartet.Am Donnerstag werden Abgeordnete Fragen zum Wirtschaftsbereich stellen, am Freitag zu Bildung, Gesellschaft und Kultur.