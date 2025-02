Bis zum Nachmittag landesweit Schnee oder Regen

Photo : YONHAP News

Am heutigen Mittwoch gibt es in den meisten Landesteilen viel Niederschlag, der als Schnee oder Regen fällt.In den zentralen Gebieten fallen am Vormittag ortsweise ein bis drei Zentimeter Schnee pro Stunde.Die Schneewarnungen wurden auf weitere Orte in den zentralen und südlichen Gebieten erweitert. Daher aktivierte das Innenministerium um 7 Uhr das zentrale Hauptquartier für Katastrophenschutz und Sicherheitsmaßnahmen in erster Phase. Die Warnstufe wegen Starkschneefalls wurde von „Aufmerksamkeit“ auf „Vorsicht“ erhöht.Am Nachmittag sollen die Niederschläge zuerst im Westen aufhören. Am Abend zeigt sich in einigen Gebieten der Vollmond. Heute ist Jeongwol Daeboreum, der erste Vollmond des Mondjahres.Landesweit werden heute Plusgrade verzeichnet. In Seoul werden vier Grad erwartet, in Daegu sechs Grad und in Gwangju neun Grad.Am Donnerstagmorgen sollen die Temperaturen noch einmal kurzzeitig unter den Gefrierpunkt sinken.