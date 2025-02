Nordkorea verurteilt Trumps Gaza-Plan

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat den Vorschlag von US-Präsident Donald Trump verurteilt, die im Gazastreifen lebenden Palästinenser in arabische Nachbarländer umzusiedeln.Die Kritik übte die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch in einem Kommentar, ohne Trump namentlich zu nennen.Die hegemoniale und aggressive Ambition der USA auf die Weltherrschaft werde nicht durch die Geschichte, sondern durch den heutigen Gazastreifen deutlich demonstriert. Das Problem sei keinesfalls nur auf den Gazastreifen beschränkt, hieß es.Die Nachrichtenagentur prangerte eine Reihe von Trumps Entscheidungen an, darunter solche über Grönland, den Panamakanal und den Golf von Mexiko.Die Zeiten, in denen die USA nach Belieben internationale Regeln und Ordnung geschaffen und als einzige Supermacht geherrscht hätten, seien vorbei. Die USA sollten aus ihrer anachronistischen Illusion aufwachen und sofort damit aufhören, die Würde und Souveränität anderer Länder und Völker zu verletzen, forderte KCNA.Seit dem Ausbruch des Gazakriegs zwischen Israel und der militanten Palästinensergruppe Hamas hatte Nordkorea Israel immer wieder verurteilt und behauptet, dass die USA dahinter steckten.