Eisschnellläufer Lee Seung-hoon nun erfolgreichster südkoreanischer Athlet bei asiatischen Winterspielen

Photo : YONHAP News

Eisschnellläufer Lee Seung-hoon hat den Rekord der meisten Medaillen eines südkoreanischen Athleten bei asiatischen Winterspielen erneuert.Bei den Winter-Asienspielen 2025 in Harbin gewann Lee am Dienstag seine neunte Medaille bei asiatischen Winterspielen. In der Mannschaftsverfolgung der Männer wurde er zusammen mit Jung Jae-won und Park Sang-eon mit einer Zeit von 3:47,99 Minuten Zweiter hinter China und holte Silber.Lee hatte bei den Winter-Asienspielen 2011 und 2017 acht Medaillen (sieben Gold- und eine Silbermedaille) gewonnen. Mit insgesamt neun Medaillen überholte der 36-Jährige den bisherigen Rekordhalter Kim Dong-sung, der bei Winter-Asienspielen acht Medaillen im Shorttrack geholt hatte.