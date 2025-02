Neue synthetische Droge in Postsendung aus Frankreich gefunden

Photo : YONHAP News

In einer Postsendung aus Frankreich ist eine neuartige synthetische Droge gefunden worden, die bisher in noch keinem Land aufgetaucht war.Das Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit teilte am Mittwoch mit, auf Antrag der Zollbehörde die Substanz als Droge der vorübergehenden Klasse eingetragen zu haben. Es besteht nach Ansicht des Ministeriums die Gefahr, dass sie als Drogenersatz in Umlauf gebracht wird.Es handelt sich um die Substanz „4-Benzyloxy-3,5-dimethoxyphenethylamine“, die jüngst die südkoreanische Zollbehörde weltweit erstmals als neue synthetische Droge identifizierte. Diese stamme aus einem Paket aus Frankreich, hieß es.In dem Paket wurde darüber hinaus eine weitere Drogensubstanz gefunden. 2-Bromomescaline, die in Südkorea den vorübergehenden Status als Droge erhielt, tauchte damit erstmals im Land auf.