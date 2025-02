Orchesterfestival von Seoul Arts Center beginnt am 1. April

Photo : KBS News

Das Orchesterfestival des Seoul Arts Center 2025 wird am 1. April eröffnet.Die 37. Auflage des jährlichen Orchesterfestivals wird für 20 Tage in der Konzerthalle des Kunstkomplexes im Süden Seouls stattfinden.An dem Festival zum Thema „The New Beginning“ nehmen 18 Orchester teil.Anlässlich des 150. Geburtstages von Maurice Ravel und des 50. Todestages von Dmitri Schostakowitsch werden auch seltene Stücke beider Komponisten gespielt.Auf der Plattform Digital Stage sind kostenlose Livestreams geplant.Der Vorverkauf beginnt um 14 Uhr am Donnerstag für beitragszahlende Mitglieder des SAC, für alle anderen Mitglieder am Freitag.