Japans Premier bat Trump um Kooperation in Entführungsfrage

Photo : YONHAP News

Der japanische Premierminister Shigeru Ishiba hat US-Präsident Donald Trump um die Zusammenarbeit für die Lösung der Frage der durch Nordkorea entführten japanischen Staatsangehörigen gebeten.Die Bitte habe er beim ersten Spitzentreffen mit Trump am letzten Freitag (Ortszeit) in Washington unterbreitet, sagte Ishiba am Mittwoch.Vor dem Oberhaus des Parlaments bezeichnete er es als großen Erfolg, dass er sich Trumps volle Unterstützung für die Lösung der Entführtenfrage gesichert habe.Der Premier erklärte, Japan und die USA würden aufgrund der soliden Vertrauens- und Kooperationsbeziehungen eng zusammenarbeiten, um so bald wie möglich die Heimkehr der Entführungsopfer zu verwirklichen und die Probleme mit Nordkorea zu lösen.Bei dem Treffen hätten beide Seiten ihre Einschätzungen zur Lage in Nordkorea ausgetauscht. Sie hätten die Notwendigkeit eines gemeinsamen Vorgehens in der Nuklear- und Raketenfrage bestätigt. Auch seien die feste Verpflichtung zur vollständigen Denuklearisierung Nordkoreas sowie die Bedeutung einer stärkeren Kooperation zwischen Südkorea, den USA und Japan bekräftigt worden, hieß es weiter.