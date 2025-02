Weltraumteleskop SPHEREx wird Ende Februar ins All gebracht

Photo : YONHAP News

Ein gemeinsam von der US-Raumfahrtbehörde NASA und dem Koreanischen Institut für Astronomie und Weltraumwissenschaft (KASI) entwickeltes Weltraumteleskop wird Ende Februar ins All gebracht.Die südkoreanische Luft- und Raumfahrtbehörde KASA gab am Mittwoch bekannt, dass SPHEREx am 27. Februar um 19 Uhr (Ortszeit) vom Vandenberg-Stützpunkt der Weltraumstreitkräfte in Kalifornien gestartet werde.SPHEREx ist ein Weltraumteleskop, mit dem am Boden kaum sichtbare Infrarotstrahlen erfasst werden können. Ziel des Projekts ist es, den gesamten Himmel in 102 Farben zu beobachten und weltweit erstmals eine dreidimensionale Infrarot-Karte des Universums zu erstellen.Es wird das erste Mal sein, dass mit einem bestimmten Weltraumteleskop eine Aufzeichnung des gesamten Himmels erstellt wird. Die Forscher erhoffen sich Hinweise auf die Ursache der Expansion des Universums kurz nach dem Urknall.Zu den wichtigsten Aufgaben zählt die Kartierung der Verteilung von Wasser in Eisform und Kohlendioxid in der Galaxie, um Umfelder ausfindig zu machen, in denen erdähnliches Leben existieren könnte.SPHEREx wurde unter Federführung des California Institute of Technology entwickelt. Das südkoreanische Institut KASI hat sich seit 2016 als einzige ausländische Institution an der Entwicklung beteiligt.