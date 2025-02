Sieben Filme koreanischer Regisseure werden bei 75. Berlinale gezeigt

Photo : YONHAP News

Bei den am Donnerstag (Ortszeit) beginnenden 75. Internationalen Filmfestspielen Berlin werden sieben Produktionen südkoreanischer Regisseure aufgeführt.Der von Bong Joon-ho inszenierte Hollywood-Science-Fiction-Film „Mickey 17“ wurde in die Sektion Berlinale Special Gala außerhalb des Wettbewerbs eingeladen. Der Film wird am 15. Februar aufgeführt.„What Does that Nature Say to You”, der 33. Spielfilm von Hong Sang-soo, wird in der Wettbewerbssektion am 20. Februar erstmals aufgeführt. Dies ist Hongs 12. Produktion, die bei der Berlinale gezeigt wird.„The Old Woman With The Knife“ von Min Kyu-dong wird im Programm Berlinale Special am 16. Februar gezeigt.„Spring Night” von Kang Mi-ja und der Dokumentarfilm „The Sense of Violence“ von Kim Moo-young wurden in die Sektion Forum eingeladen. „Chang Gyeong“ von Lee Jang-wook und „Photosynthesizing Dead in Warehouse“ von Cha Jea-min werden im Programm Forum Expanded vorgestellt.Der Eröffnungsfilm des elftägigen Filmfestivals ist „Das Licht“ des deutschen Regisseurs Tom Tykwer.