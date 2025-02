Internationale Expertenbefragung: Über 40 Prozent erwarten Südkoreas atomare Bewaffnung binnen zehn Jahren

Photo : KBS News

In einer internationalen Expertenbefragung haben etwa 40 Prozent die Einschätzung vertreten, dass Südkorea binnen zehn Jahren über Atomwaffen verfügen wird.Die Umfrage „Global Forecast 2025“ führte die US-Denkfabrik Atlantic Council Ende letzten Jahres bei 357 Strategen und Experten in 60 Ländern durch.Demnach wählten 40,2 Prozent der Befragten Südkorea als Land aus, das innerhalb der nächsten zehn Jahre über Atomwaffen verfügen würde.Es ist der dritthöchste Wert hinter Iran mit 72,3 Prozent und Saudi-Arabien mit 41,6 Prozent.Der Anteil Südkoreas stieg um 14,8 Prozent verglichen mit der Umfrage ein Jahr zuvor. Damals waren lediglich 25,4 Prozent der Befragten von einer atomaren Bewaffnung Südkoreas innerhalb der nächsten zehn Jahre ausgegangen.Begründet wurde die aktuelle Einschätzung mit inzwischen weiter verbesserten Nuklear- und Raketenfähigkeiten Nordkoreas. Dass Russland und Nordkorea faktisch ein Militärbündnis geschlossen haben und die Abschaffung eines UN-Systems zur Überwachung der Umsetzung der Nordkorea-Sanktionen waren offenbar weitere Faktoren. Auch Ergebnisse von Umfragen in Südkorea, nach denen eine Mehrheit dessen atomare Bewaffnung befürwortete, flossen offenbar in die Bewertung mit ein.Auf die Frage, welche Akteure innerhalb der nächsten zehn Jahre Atomwaffen einsetzen würden, nannten 24,2 Prozent Nordkorea. Damit landete das Land auf Platz zwei hinter Russland mit 25,9 Prozent.Der Anteil der Befragten, die mit einem nordkoreanischen Atomwaffeneinsatz rechnen, kletterte um neun Prozentpunkte nach 15,2 Prozent bei der letzten Umfrage.