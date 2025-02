Erneut US-Gesetzentwurf zur Registrierung von Familien mit Verwandten in Nordkorea eingebracht

Photo : YONHAP News

In den USA ist erneut ein Gesetzentwurf zur Dokumentation von Informationen zu Familien mit Verwandten in Nordkorea dem US-Kongress vorgeschlagen worden.Nach Angaben der Organisation Korean American Grassroots Conference (KAGC) wurde das Gesetz „Korean American Divided Families National Registry Act“ am Mittwoch (Ortszeit) überparteilich jeweils in das Repräsentantenhaus und in den Senat eingebracht.Im Mittelpunkt des Entwurfs steht die Schaffung einer Registerstelle, um über das US-Außenministerium Informationen zu amerikanischen Familien mit Angehörigen in Nordkorea zu erhalten und zu dokumentieren.Das Gesetz war bereits im 118. US-Kongress eingebracht und im Juni letzten Jahres vom Repräsentantenhaus verabschiedet worden. Zu einer endgültigen Verabschiedung kam es aber schließlich nicht.