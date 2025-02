Aespa bei Billboard Women in Music Gruppe des Jahres

Photo : KBS News

Die koreanische Girlgroup aespa und Jennie von Blackpink sind zu den Gewinnerinnen der diesjährigen „Billboard Women in Music“ gekürt worden.Laut der am Mittwoch (Ortszeit) von Billboard veröffentlichten Liste der Preisträgerinnen erhalten aespa den Preis „Group of the Year“.Jennie wird mit dem „Global Force Award“ ausgezeichnet. Der Preis wird Persönlichkeiten verliehen, die bedeutende Beiträge zur Musikindustrie geleistet haben.Die Billboard Women in Music Awards werden an Künstlerinnen, Schöpferinnen, Produzentinnen und Managerinnen vergeben, die im Verlauf eines Jahres großen Einfluss auf die Musikindustrie hatten.Auf der diesjährigen Gewinnerliste stehen auch Erykah Badu, Gracie Abrams, Meghan Trainor und Tyla. Die Preisverleihung findet am 29. März im YouTube Theater in Los Angeles statt.