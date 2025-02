Nach Ermordung von Schülerin strengere Maßnahmen für psychisch kranke Lehrkräfte geplant

Photo : YONHAP News

Die Regierung will mit einem neuen Gesetz dafür sorgen, dass gegen psychisch kranke Lehrkräfte mit strengeren Maßnahmen vorgegangen werden kann.Unter anderem soll zum Mittel des Zwangsurlaubs gegriffen werden können.Hintergrund ist der Fall einer Lehrerin, die eine Schülerin mit einem Messer getötet hatte.Den Plan für strengere Maßnahmen gab Bildungsminister Lee Ju-ho bei einem Treffen mit den Bildungschefs der Städte und Provinzen am Mittwoch in Seoul bekannt.Es werde an grundlegenden Maßnahmen gearbeitet, damit sich ein solcher bedauerlicher Fall nie wieder ereignen werde, sagte Lee.Man werde das Gesetz ändern, sodass für Lehrkräfte, die aufgrund psychischer Störungen Schwierigkeiten mit der Ausübung des Lehrberufs hätten, notwendige Maßnahmen wie die Zwangsfreistellung ergriffen werden könnten. Die geplante Novelle trage den vorläufigen Namen „Ha-neul-Gesetz“, hieß es.Benannt ist es nach der am Montag in einer Grundschule in Daejeon von einer Lehrerin erstochenen Kim Ha-neul.Die Lehrerin hatte sich aufgrund einer psychischen Erkrankung wiederholt beurlauben lassen. Sie hatte sich für eine sechsmonatige Freistellung entschieden, kehrte jedoch vorzeitig an den Arbeitsplatz zurück. Sie legte hierfür ein ärztliches Gutachten vor, wonach sie zur Ausübung des Berufs gesundheitlich in der Lage sei.