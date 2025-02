Nordkorea reißt Einrichtung für Treffen getrennter Familien am Berg Geumgang ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat mit dem Abriss einer Einrichtung für getrennte Familien in der Touristenregion des Bergs Geumgang begonnen.Das südkoreanische Vereinigungsministerium bedauerte am Donnerstag die einseitige Entfernung der Einrichtung, die einst aufgrund einer innerkoreanischen Vereinbarung gebaut worden war. Es sei mit Nachdruck der Stopp der Abrissarbeiten gefordert worden, sagte ein Ministeriumssprecher.Der Sprecher kritisierte den Abriss der Einrichtung als unmenschlichen Akt, mit dem der Wunsch der getrennten Familien mit Füßen getreten werde. Es handele sich außerdem um einen schwerwiegenden Eingriff in Südkoreas Staatsvermögen, warnte er.Das Gebäude wurde im Juli 2008 fertiggestellt, für das Bauprojekt hatte Südkorea rund 50 Milliarden Won (35 Millionen Dollar) ausgegeben. Dort sollten getrennte Familien auf regelmäßiger Basis zu Treffen zusammenkommen. Genutzt wurde die Einrichtung jedoch lediglich fünfmal.Nordkorea hatte im Mai letzten Jahres bekannt gegeben, das von Südkorea gebaute Feuerwehrhaus in der Tourismuszone vollständig abgerissen zu haben.