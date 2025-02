Winter-Asienspiele: Südkorea mit bisher bestem Ergebnis im Biathlon

Photo : YONHAP News

Bei den laufenden Winter-Asienspielen hat das südkoreanische Biathlon-Team so gut abgeschnitten wie nie zuvor.Im Wettbewerb 4×6 Kilometer Staffel der Frauen am Donnerstag im Skigebiet Yabuli wurde das südkoreanische Team mit einer Zeit von 1:29:27,3 Stunden Zweiter hinter China. Den dritten Platz belegte Kasachstan.Das südkoreanische Staffel-Team besteht aus Jekaterina Awwakumowa, Ko Eun-jung, Abe Mariya und Jung Ju-mi.Awwakumowa, eine in Südkorea eingebürgerte gebürtige Russin, gewann damit ihre zweite Medaille bei den diesmaligen Winterspielen. Sie hatte am Dienstag im Sprint über 7,5 Kilometer die allererste Goldmedaille für Südkorea bei asiatischen Winterspielen im Biathlon geholt.Damit erneuerte Südkorea seinen bisherigen Medaillenrekord im Biathlon bei asiatischen Winterspielen. Den alten Rekord hatte das Land bei den Spielen 1999 in seiner Region Gangwon mit zwei Bronzemedaillen aufgestellt.