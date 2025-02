Winter-Asienspiele: Nordkorea holt Silber im Eiskunstlauf

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Mittwoch seine erste Medaille bei den Winter-Asienspielen 2025 in Harbin gewonnen.Im Paarlauf gewann das nordkoreanische Paar Ryom Tae-ok & Han Kum-chol mit insgesamt 168,88 Punkten die Silbermedaille.Gold ging an die Usbeken Ekaterina Geynish & Dmitrii Chigirev (176,43 Punkte). Dritter wurde das japanische Paar Yuna Nagaoka & Smitada Moriguchi (168,35 Punkte).Nordkorea hat damit seit den Winter-Asienspielen 2011 das dritte Mal in Folge eine Medaille im Paarlauf gewonnen.Nordkorea hat lediglich drei Athleten zu den Spielen in Harbin geschickt. Neben dem Eiskunstlaufpaar startete der Eiskunstläufer Ro Yong-myong im Herreneinzel für sein Land.