Stellvertretender Handelsminister besucht USA

Photo : YONHAP News

Der stellvertretende Handelsminister Park Jong-won wird in die USA reisen.Er wird sich am Montag in Washington D.C. mit Beamten des US-Handelsministeriums und des Büros des Handelsbeauftragten der USA (USTR) treffen.Es stellt den ersten offiziellen Besuch eines hochrangigen Handelsbeamten Südkoreas in Washington seit der zweiten Amtseinführung von Präsident Donald Trump dar.Es wird davon ausgegangen, dass Park bei Treffen mit US-Kollegen die möglichen Auswirkungen der von Trump präsentierten Zollpolitik auf die Handelsbeziehungen zwischen Südkorea und den USA thematisieren wird. Er wird offenbar die Position Südkoreas erklären.Insbesondere werden intensive Diskussionen über die möglichen Folgen der von Trump verkündeten Zölle von 25 Prozent auf Stahl- und Aluminiumimporte sowie der angedrohten Zölle auf Autos und Halbleiter für die Industrie beider Länder erwartet.Auch wird es voraussichtlich eine Meinungsabstimmung über einen Besuchstermin von Industrieminister Ahn Duk-geun in den USA geben.