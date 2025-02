Außenminister Cho wird in München erstmals neuen US-Kollegen Rubio treffen

Photo : YONHAP News

Die Außenminister Südkoreas und der USA kommen am Wochenende zum ersten Mal seit dem Amtsantritt der zweiten Trump-Regierung zusammen.Das Außenministerium in Seoul teilte am Donnerstag mit, dass Außenminister Cho Tae-yul am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz mit seinem neuen US-Amtskollegen Marco Rubio zu einem Gespräch zusammenkommen werde.Bei dem Treffen würden Meinungen über das südkoreanisch-US-amerikanische Bündnis und die nordkoreanische Nuklearfrage ausgetauscht, sagte Amtssprecher Lee Jae-woong vor der Presse. Als weitere Themen wurden die trilaterale Zusammenarbeit mit Japan und die wirtschaftliche Kooperation zwischen Südkorea und den USA genannt.Die Münchner Sicherheitskonferenz, Europas größte jährliche internationale Sicherheitskonferenz, findet dieses Jahr vom 14. bis 16. Februar statt.Seoul und Washington sprechen zurzeit auch über die mögliche Abhaltung eines trilateralen Außenministertreffens mit Japan im Anschluss an das bilaterale Treffen.