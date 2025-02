Erwerbstätigenzahl steigt im Januar um 135.000

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Erwerbstätigen in Südkorea ist im Januar nach einem Rückgang im Vormonat wieder gestiegen.Nach Angaben des Statistikamtes am Freitag waren im Januar 27,878 Millionen Menschen berufstätig. Dies sind 135.000 Personen mehr als ein Jahr zuvor.Nach Branchen betrachtet, wurden im Gesundheits- und Sozialwesen und bei den professionellen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen mehr Erwerbstätige gemeldet. Auch die IT-Branche verzeichnete einen Anstieg.Die Zahl der Erwerbstätigen im Alter von 15 bis 29 Jahren sank unterdessen um 218.000 Personen. Damit wurde der kräftigste Rückgang seit Januar 2021 verbucht.Das Ergebnis wird hauptsächlich auf den Rückgang der Bevölkerung in dieser Altersgruppe zurückgeführt. Im Januar schrumpfte die entsprechende Bevölkerungszahl gegenüber dem Vorjahr um 220.000.