Ausländer tätigen sechs Monate in Folge Nettoverkäufe an Südkoreas Börse

Photo : YONHAP News

Ausländische Anleger haben bis Januar den sechsten Monat in Folge mehr koreanische Aktien verkauft als gekauft.Nach Angaben der Finanzaufsicht am Freitag nahmen Ausländer im Januar Nettoverkäufe von börsennotierten Aktien im Wert von 687 Milliarden Won (476 Millionen Dollar) vor.Damit waren Ausländer erstmals seit 2008 wieder den sechsten Monat in Folge Nettoverkäufer an der südkoreanischen Börse. Damals hatten sie inmitten der Finanzkrise von Juni bis November stets Nettoverkäufe vorgenommen.Als Grund wird vermutet, dass der Schock wegen der chinesischen Künstlichen Intelligenz DeepSeek und die Zinseinfrierung der US-Notenbank als negative Faktoren fungierten.Auch am südkoreanischen Anleihemarkt setzte sich der Abfluss ausländischen Kapitals fort. Ausländer tätigten im Januar zwar Nettokäufe im Wert von 2,317 Billionen Won (1,6 Milliarden Dollar). Das Volumen der Rückzahlungen der fälligen Anleihen übertraf jedoch mit 3,977 Billionen Won (2,7 Milliarden Dollar) das der Nettokäufe. Demnach wurde ein Nettoabfluss von 1,66 Billionen Won (1,1 Milliarden Dollar) verbucht.