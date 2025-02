Winter-Asienspiele: Südkorea feiert historisches Doppelgold im Eiskunstlauf

Photo : YONHAP News

Zum ersten Mal bei Winter-Asienspielen haben südkoreanische Eiskunstläufer sowohl in der Männer- als auch in der Frauenkonkurrenz die Goldmedaille gewonnen.In der Frauenkonkurrenz setzte sich Kim Chae-yeon am Donnerstag mit ihrer persönlichen Bestleistung von 219,44 Punkten gegen die Japanerin Kaori Sakamoto (211,90 Punkte) durch.Im Einzellauf der Männer glänzte Cha Jun-hwan mit einer fehlerfreien Kür und einer Gesamtwertung von 281,69 Punkten. Damit sicherte er sich als erster südkoreanischer Eiskunstläufer überhaupt Gold bei Asienspielen.Unterdessen erreichte das südkoreanische Team bereits einen Tag vor dem Abschluss der Winter-Asienspiele sein Ziel, sich den zweiten Platz im Medaillenspiegel zu sichern.Mit 15 Gold-, 14 Silber- und 13 Bronzemedaillen liegt Südkorea derzeit auf Platz zwei und hat sechs Goldmedaillen mehr als der Drittplatzierte Japan.Da am heutigen Schlusstag nur noch vier Goldmedaillen im Eishockey und Curling vergeben werden, ist Südkorea Platz zwei nicht mehr zu nehmen.