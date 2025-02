Internationales Mitarbeiter westlicher Reisebüros besuchen erstmals seit Pandemie Nordkorea

Mitarbeiter von westlichen Reisebüros sind zum ersten Mal seit der Corona-Pandemie nach Nordkorea gereist.



Laut einem Bericht der auf Nordkorea spezialisierten US-Website „NK News“ am Donnerstag (Ortszeit) überschritten Vertreter von Koryo Tours and Young Pioneer Tours am Donnerstag die chinesische Grenze zu Nordkorea und betraten die Sonderwirtschaftszone Rason.



Die Reise sei als Teil der Vorbereitungen für die Wiederaufnahme von Touren nach Nordkorea erfolgt.



Koryo Tours nimmt bereits Buchungen für Touren nach Nordkorea entgegen, die im März und April stattfinden sollen.



Beide Reiseagenturen hatten zuvor die Entscheidung Nordkoreas mitgeteilt, die Sonderwirtschaftszone an der Grenze ab dem 16. Januar für Touristen aus den meisten Ländern, ausschließlich der USA und Südkoreas, zu öffnen.



Nordkorea hatte im Januar 2020 seine Grenzen dichtgemacht, um eine Einschleppung des Coronavirus zu verhindern. Im Februar letzten Jahres hatte Nordkorea erstmals wieder Touristen, und zwar aus Russland, ins Land gelassen.