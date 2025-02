US-Kommandeur: Nordkorea könnte bald ICBM-Produktion aufnehmen

Photo : YONHAP News

Nordkorea könnte nach Einschätzung eines US-Kommandeurs bald mit der Produktion ballistischer Interkontinentalraketen (ICBM) beginnen, die das amerikanische Festland erreichen können.Diese Meinung äußerte Luftwaffen-General Gregory M. Guillot, Kommandeur des Nördlichen Kommandos der USA, am Donnerstag (Ortszeit).Er sagte, das nordkoreanische Regime könnte wahrscheinlich eine nukleare Nutzlast an Ziele in ganz Nordamerika liefern, indem es die Fähigkeiten der USA zur Warnung vor einem Abschuss minimiere.Nordkorea habe ICBM mit Feststoffantrieb entwickelt und die Zeit für die Startvorbereitung verkürzen können, hieß es.Nordkorea hatte am 31. Oktober letzten Jahres eine neuartige Interkontinentalrakete vom Typ Hwasong-19 mit Feststoffantrieb getestet.Guillot fuhr fort, Machthaber Kim Jong-un bemühe sich offenbar eifrig darum, das Programm für strategische Waffen aus dem Forschungs- und Entwicklungsstadium in die Phase der Serienproduktion und Stationierung zu überführen. Dies könne Nordkoreas ICBM-Bestand rasch vergrößern. Sein Vertrauen in die Fähigkeit des Nördlichen Kommandos, sich gegen ballistische Raketen zu verteidigen, sei geringer geworden.