Südkorea und Kuba feiern ein Jahr diplomatische Beziehungen

Photo : YONHAP News

Südkorea und Kuba feiern am heutigen Freitag ein Jahr ihrer diplomatischen Beziehungen.Nach der offiziellen Beziehungsaufnahme am 14. Februar 2024 begannen beide Länder umgehend mit den Vorbereitungen zur Eröffnung von Botschaften.Südkorea eröffnete im Januar seine Botschaft in Kubas Hauptstadt Havanna. Spätestens im kommenden Monat will Kuba seine diplomatische Vertretung in Seoul einrichten.Anfang Januar trat der erste kubanische Botschafter in Südkorea, Claudio Monzón, sein Amt an. Am vergangenen Sonntag folgte Lee Ho-yeol als erster südkoreanischer Botschafter in Kuba. Damit ist der Grundstein für einen Ausbau der bilateralen Beziehungen gelegt.Ein Vertreter des Außenministeriums in Seoul erklärte am Freitag, dass man sich angesichts der noch jungen diplomatischen Beziehungen zunächst auf den Kultur-, Sport- und Personenaustausch konzentrieren und diesen schrittweise erweitern wolle.Die Geschichte der Beziehungen zwischen Südkorea und Kuba reicht bis ins Jahr 1949 zurück, als Kuba die Republik Korea offiziell anerkannte. Nach der sozialistischen Revolution unter Fidel Castro im Jahr 1959 wurde der Kontakt jedoch abgebrochen. Erst 65 Jahre später nahmen beide Länder wieder offiziell diplomatische Beziehungen auf.