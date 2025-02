Internationales US-Indopazifik-Kommandeur nennt China, Russland und Nordkorea „aufkommende Achse der Autokratie“

Der US-Indopazifik-Kommandeur hat die Zusammenarbeit von China, Russland und Nordkorea als „aufkommende Achse der Autokratie“ bezeichnet.



Laut einem Bericht der "Financial Times" erklärte der Chef des US-Kommandos für den Indopazifik, Samuel Paparo, dies bei der jährlichen Sicherheitskonferenz Honolulu Defense Forum. Die drei Länder hätten ein „dreiseitiges Bündnis“ gebildet, das in der Region für Instabilität sorge.



Als Beispiele für ihre Zusammenarbeit nannte er das Eindringen chinesischer und russischer Bomber in Luftverteidigungszonen und den Austausch von Anti-Satelliten-Fähigkeiten, fortschrittlicher U-Boot- sowie Luftfahrttechnologie.



Besonders besorgt zeigte sich Paparo über Chinas wachsende militärische Aktivitäten.



Die USA müssten ihre Waffenbestände im Indopazifik daher vergrößern, betonte er weiter.