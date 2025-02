Winter-Asienspiele in Harbin gehen heute zu Ende

Photo : YONHAP News

Die Winter-Asienspiele 2025 gehen heute mit einer Abschlussfeier im Harbin Internationalen Konferenz-, Ausstellungs- und Sportzentrum zu Ende.Die Zeremonie beginnt um 21.00 Uhr koreanischer Zeit.Erstmals seit acht Jahren fanden damit wieder Winter-Asienspiele statt. Die letzten Spiele waren 2017 im japanischen Sapporo ausgetragen worden.Rund 1.200 Athleten aus 34 Ländern traten in sechs Sportarten – Eissport, Skisport, Curling, Eishockey, Biathlon und Skibergsteigen – gegeneinander an. In elf Unterkategorien wurden insgesamt 64 Goldmedaillen vergeben.Südkorea sicherte sich mit 16 Gold-, 15 Silber- und 14 Bronzemedaillen den zweiten Platz im Medaillenspiegel.Die nächsten Winter-Asienspiele werden 2029 im saudi-arabischen Neom ausgetragen.