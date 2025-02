Politik Umfrage: Vorsprung der Befürworter von Machtwechsel wieder statistisch eindeutig

Der Vorsprung der Befürworter eines Machtwechsels ist statistisch wieder eindeutig geworden.



Laut dem Ergebnis einer Umfrage haben die Befürworter eines Machtwechsels im Vergleich zu denen einer Machtkontinuität einen Vorsprung außerhalb der Fehlermarge erreicht.



Das Meinungsforschungsinstitut Realmeter veröffentlichte am Montag die Ergebnisse einer am 13. und 14. Februar durchgeführten Befragung von landesweit 1.000 Wählern ab 18 Jahren.



44,5 Prozent sprachen sich dafür aus, dass die aktuelle Regierungspartei ihren Status behält. 51,5 Prozent wünschten sich, dass die Opposition die Regierung stellt.



Verglichen mit der letzten Umfrage stieg der Anteil der Befürworter eines Machtwechsels um 2,3 Prozentpunkte, während 0,7 Prozentpunkte weniger Befragte auf eine Machtkontinuität hofften.



Der Abstand vergrößerte sich auf sieben Prozentpunkte und liegt damit wieder außerhalb der Fehlerspanne, nachdem sich die Differenz drei Wochen lang innerhalb dieser Spanne befunden hatte.



Bei den Zustimmungswerten für Parteien verlor die regierende Partei Macht des Volks gegenüber der letzten Umfrage um 1,4 Prozentpunkte auf 41,4 Prozent. Die oppositionelle Demokratische Partei verbesserte sich um 2,3 Prozentpunkte auf 43,1 Prozent.



Die Umfrage wurde über ein automatisches Antwortsystem zu einem Anteil von 97 Prozent am Mobiltelefon und zu drei Prozent am Festnetz durchgeführt. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten.



Die Einzelheiten können auf der Website der Nationalen Beratungskommission für Wahlumfragen eingesehen werden.