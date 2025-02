Außenminister Südkoreas und der USA vereinbaren enge Kooperation in Nordkorea-Fragen

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA wollen ihr bilaterales Bündnis stärken und in Nordkorea-Fragen eng zusammenarbeiten.Darauf einigten sich Außenminister Cho Tae-yul und sein neuer US-Amtskollege Marco Rubio bei ihrem ersten Treffen am Samstag (Ortszeit) am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz.Erörtert wurden verschiedene anstehende Angelegenheiten, darunter die südkoreanisch-US-amerikanische Allianz und die nordkoreanische Nuklearfrage.Dem Außenministerium in Seoul zufolge vereinbarten beide Minister, künftig bei der Ausarbeitung und Umsetzung der Nordkorea-Politik eng zusammenzuarbeiten, während am Ziel der vollständigen Denuklearisierung Nordkoreas festgehalten werde.Dies wird als Signal verstanden, dass die Trump-Regierung sich bei ihrem Dialogversuch mit Nordkorea mit Seoul abstimmen will. Es gab Befürchtungen, dass US-Präsident Donald Trump mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un verhandeln und dabei Südkorea außen vor lassen könnte.In der Frage der angekündigten neuen US-Zölle bat Cho darum, die Position Südkoreas zu berücksichtigen. Rubio antwortete laut Berichten, dass er dies (an die zuständigen Behörden) weiterleiten werde.Wie verlautete, habe die US-Seite Südkorea zu einer engen Kooperation im Schiffbau- und Energiebereich aufgerufen, darauf habe Südkoreas Vertreter wohlwollend reagiert.Die Aufteilung der Stationierungskosten der US-Truppen in Korea war laut Informationen bei dem Gespräch kein Thema.