Japanische Universität verleiht Dichter Yun Dong-ju Ehrendoktorwürde

Photo : YONHAP News

Die japanische Doshisha-Universität hat dem koreanischen Dichter Yun Dong-ju an seinem 80. Todestag einen Ehrendoktortitel verliehen.Die Verleihungszeremonie fand am Sonntag an der Doshiha-Universität in Kyoto statt. Anwesend waren der südkoreanische Generalkonsul in Osaka, Jin Chang-soo, und südkoreanische Abgeordnete.Es ist das erste Mal seit der Gründung dieser Universität im Jahr 1875, dass sie posthum die Ehrendoktorwürde verleiht.Yuns Alma Mater hatte im vergangenen Dezember beschlossen, dem Dichter den Ehrendoktortitel der Kulturwissenschaften zu verleihen.Mit dieser besonderen Entscheidung bringe die Universität Bedauern darüber zum Ausdruck, Yun seinerzeit nicht geschützt zu haben, erklärte Soziologie-Professor Ryuta Itagaki.Yun war zur Zeit seines Anglistik-Studiums an der Doshisha-Universität 1943 wegen des Vorwurfs verhaftet worden, in einer koreanischen Studentengruppe für die Unabhängigkeit Koreas aktiv gewesen zu sein.Er starb im Februar 1945, sechs Monate vor der Befreiung Koreas, im Alter von nur 27 Jahren im Gefängnis in Fukuoka.