Produktionsdesignerin von „Squid Game” gewinnt ADG-Preis

Photo : YONHAP News

Chae Kyoung-sun, Produktionsdesignerin der Netflix-Serie „Squid Game”, hat einen Art Directors Guild (ADG) Award gewonnen.ADG, eine US-Gewerkschaft der künstlerischen Leiter, gab auf der Plattform X bekannt, dass die zweite Staffel der koreanischen Serie bei der 29. Verleihung der Excellence in Production Design Awards am Samstag (Ortszeit) in der Kategorie „One-Hour Contemporary Single-Camera TV Series“ ausgezeichnet worden sei.Chae hatte diese Auszeichnung bereits 2022 für ihre Mitwirkung an der ersten Staffel von „Squid Game“ gewonnen.Die zweite Staffel der Erfolgsserie war zuvor bei den Critics Choice Awards in den USA als beste fremdsprachige Serie ausgezeichnet worden.