Weiteres Opfer der Sexsklaverei des japanischen Militärs verstorben

Photo : YONHAP News

Gil Won-ok, ein koreanisches Opfer der sexuellen Versklavung durch das japanische Militär im Zweiten Weltkrieg, ist am Sonntag verstorben.Sie wurde 97 Jahre alt.Gils Tod gab die geschäftsführende Gleichstellungsministerin Shin Young-sook bekannt. Es sei herzzerreißend, sich von einem weiteren Opfer der sexuellen Sklaverei des japanischen Militärs verabschieden zu müssen, sagte sie und wünschte der Verstorbenen Ruhe in Frieden.Mit Gils Tod sank die Zahl der noch lebenden ehemaligen Sexsklavinnen der japanischen Armee in Südkorea auf sieben. Von den 240 bei der südkoreanischen Regierung eingetragenen Opfer verstarben bisher 233 Personen.Shin versprach weitere Bemühungen des Gleichstellungsministeriums um ein angenehmes Leben der Opfer und die Wiederherstellung ihrer Ehre und Würde.