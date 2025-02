Rekordverkauf von Goldbarren im Februar in Südkorea

Photo : YONHAP News

Der Verkauf von Goldbarren in Südkorea hat einen neuen Rekordstand erreicht.Die fünf größten Geschäftsbanken im Land verkauften vom 1. bis 13. Februar Goldbarren im Wert von etwa 40,6 Milliarden Won (28 Millionen Dollar).Dies entspricht dem Dreifachen des Absatzes im selben Zeitraum des Vormonats. Verglichen mit dem Vorjahr stellt dies das 20-Fache dar.Die daraus resultierende Verknappung des Angebots an Goldbarren führte zu einer starken Nachfrage nach sogenanntem „Gold-banking“.Bei den drei Banken, die Goldkonten anbieten, belief sich das Guthaben auf diesen Konten am 13. Februar auf den Rekordwert von 896,9 Milliarden Won (623 Millionen Dollar).Als Folge der Rekordnachfrage nach Gold in Südkorea liegt der Marktpreis an der von Korea Exchange (KRX) betriebenen Goldbörse fast zwei Wochen lang über dem internationalen Goldpreis.Zum Handelsschluss am 14. Februar kostete Gold mit einer Reinheit von 99,99 Prozent 163.530 Won (114 Dollar) pro Gramm. Der Preis lag 20,13 Prozent über dem internationalen Goldpreis. Damit wurde erstmals seit der Eröffnung der KRX-Goldbörse im Jahr 2014 ein Unterschied von über 20 Prozent zwischen dem Handelspreis in Südkorea und dem internationalen Preis verbucht.