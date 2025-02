DeepSeek setzt Dienst in Südkorea aus

Photo : YONHAP News

Die chinesische Firma DeepSeek hat beschlossen, ihren generativen KI-Dienst in Südkorea vorübergehend nicht anzubieten.Hintergrund ist Kritik an einer übertriebenen Sammlung personenbezogener Daten.Die südkoreanische Kommission für den Schutz personenbezogener Informationen gab am Montag bekannt, dass der Dienst der DeepSeek-App in Südkorea seit 18 Uhr am Sonntag vorübergehend eingestellt sei. Nach Verbesserungen und Ergänzungen gemäß dem inländischen Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten werde der Dienst wieder angeboten.Neue Downloads dieser App auf dem südkoreanischen App-Markt sind demnach eingeschränkt.Die Kommission riet bereits bestehenden Nutzern der App zur Vorsicht, persönliche Daten sollten nicht eingegeben werden.Das Gremium hatte am 31. Januar eine offizielle Anfrage an die Zentrale der Firma DeepSeek geschickt. Gefragt wurde unter anderem, wer personenbezogene Daten verarbeitet, und welche Daten zu welchem Zweck gesammelt werden. Auch nach den Speichermethoden und der Nutzung gespeicherter Daten wurde gefragt.DeepSeek habe am 14. Februar Versäumnisse bei der Berücksichtigung lokaler Schutzgesetze eingeräumt und sich zur aktiven Kooperation mit der Kommission bereiterklärt, hieß es.