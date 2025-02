PPP-Interimschef weist Spekulationen um Rücktritt Yoons vor Urteil im Amtsenthebungsverfahren zurück

Photo : YONHAP News

Der Interimssprecher der regierenden Partei Macht des Volks (PPP), Kwon Young-se, hat Spekulationen um einen Rücktritt von Präsident Yoon Suk Yeol noch vor der Urteilsfällung im Amtsenthebungsverfahren zurückgewiesen.Eine solche Option sei ihm zufolge nicht realistisch, sagte Kwon am Montag während einer Diskussionsveranstaltung des renommierten Journalistenvereins Kwanhun Club in Seoul.Die Äußerung machte Kwon vor dem Hintergrund von Forderungen, dass Yoon selbst über seine Zukunft entscheiden sollte, da nach dem Urteil im Amtsenthebungsverfahren die Gefahr eines Zusammenstoßes zwischen seinen Befürwortern und Gegnern drohe.Ein Rücktritt Yoons würde diese Probleme nicht lösen, sagte Kwon und sprach in dem Zusammenhang außerdem von einem unangemessenen Schritt.Die Verhängung des Kriegsrechts durch Yoon am 3. Dezember sei aber eindeutig ein Fehler gewesen. Es habe sich um eine übertriebene Maßnahme gehandelt. Trotz eines frevelhaften Verhaltens der Demokratischen Partei sei es nicht rechtens gewesen, dagegen mit der Ausrufung des Kriegsrechts vorzugehen, so Kwon.