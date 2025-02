Mittel- und Oberschüler verbringen wochentags elf Stunden im Sitzen

Photo : YONHAP News

Die Jugendlichen in Südkorea verbringen immer mehr Zeit im Sitzen.Das ergab eine Umfrage der Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention zum Gesundheitsverhalten der Jugendlichen in den Jahren 2017 bis 2023, wie das Koreanische Institut für Gesundheit und soziale Angelegenheiten in einem am Montag veröffentlichten Bericht schrieb.Laut den Ergebnissen verbrachten die Mittel- und Oberschüler im Jahr 2023 an den Wochentagen im Tagesschnitt 11,02 Stunden im Sitzen, am Wochenende 9,21 Stunden. Im Jahr 2017 waren es jeweils 10,19 Stunden und 8,45 Stunden.Zudem verbringen Jugendliche auch für andere Zwecke als Lernen immer mehr Zeit im Sitzen. Im Jahr 2017 waren es an Werktagen im Schnitt 2,55 Stunden täglich und am Wochenende 4,53 Stunden. Die Dauer nahm 2023 jeweils auf 3,44 und 5,37 Stunden zu.Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt mindestens 60 Minuten moderate bis intensive körperliche Aktivität für Jugendliche pro Tag. Lediglich 17,1 Prozent der Mittel- und Oberschüler in Südkorea waren jedoch 2023 mindestens fünf Tage wöchentlich 60 Minuten lang körperlich so aktiv, dass sie außer Atem gerieten.