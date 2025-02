Nordkoreas Machthaber Kim besucht zum Geburtstag seines Vaters dessen Mausoleum

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat erstmals seit vier Jahren zum Geburtstag seines Vaters Kim Jong-il den Kumsusan-Palast der Sonne aufgesucht.Es handelt sich um das Mausoleum der beiden verstorbenen Staatsführer Kim Il-sung und Kim Jong-il.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Montag, dass Kim Jong-un am Sonntag zum Geburtstag von Kim Jong-il, dem sogenannten Tag des strahlenden Sterns, den Kumsusan-Palast der Sonne aufgesucht und Blumen vor den Statuen seines Großvaters und Vaters niedergelegt habe.Es wurden Fotos veröffentlicht, auf denen zu sehen ist, wie Kim Jong-un, dessen Schwester Kim Yo-jong und vier weitere Personen in dem Mausoleum beiden Verstorbenen ihre Ehre erweisen.Es ist der erste bekannt gemachte Mausoleum-Besuch von Kim Jong-un zum Geburtstag seines Vaters seit 2021.Der Geburtstag von Kim Jong-il und der Geburtstag von Staatsgründer Kim Il-sung sind die wichtigsten Feiertage in Nordkorea.