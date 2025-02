Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Leitbörse hat am Montag den fünften Handelstag in Folge zulegen können.Der Kospi rückte um 0,75 Prozent auf 2.610,42 Zähler vor.Grund für den Anstieg seien enttäuschende Daten zur US-Wirtschaft gewesen, die den Anlegern Hoffnung auf eine Zinssenkung gemacht hätten, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Auch die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, anders als zunächst angedroht, nicht sofort hohe Zölle aufzuerlegen, habe an der Börse für Erleichterung gesorgt.