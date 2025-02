Nordkorea kritisiert gemeinsame Erklärung Südkoreas, der USA und Japans zu Denuklearisierung

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat die bei einem jüngsten Außenministertreffen veröffentlichte gemeinsame Erklärung Südkoreas, der USA und Japans verurteilt.Darin wurde die Absicht bekräftigt, weiterhin die vollständige Denuklearisierung Nordkoreas anzustreben.Man äußere ernste Besorgnis über das abenteuerliche, rücksichtslose Verhalten der USA, Japans und Südkoreas. Dieses fördere eine kollektive Konfrontation und Zusammenstöße auf der koreanischen Halbinsel und in der Region, teilte das nordkoreanische Außenministerium laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA vom Dienstag mit.Nordkorea werde weiterhin konsequent den vom Staatsoberhaupt verkündeten neuen Kurs zur Stärkung seiner Atomstreitkräfte verfolgen, hieß es weiter.Die Außenminister Südkoreas, der USA und Japans kamen am Samstag am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz zusammen. Nach Diskussionen über die Förderung der trilateralen Zusammenarbeit und das Vorgehen in Nordkorea-Fragen sowie Nordkoreas Atomwaffenprogramm veröffentlichten sie eine gemeinsame Erklärung.Darin bekräftigten sie ihren festen Willen für die vollständige Denuklearisierung Nordkoreas und die Bereitschaft, trilaterale Übungen abzuhalten. Auch das Engagement der USA für eine wirksamere erweiterte Abschreckung für Südkorea und Japan wurde bekräftigt.