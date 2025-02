Außenminister Cho nimmt am G20-Außenministertreffen teil

Photo : YONHAP News

Außenminister Cho Tae-yul nimmt diese Woche am Außenministertreffen der G20-Staaten in Südafrika teil.Das teilte ein Beamter des Außenministeriums am Montag mit. Das G20-Außenministertreffen findet am 20. und 21. Februar in Johannesburg statt.Dem Beamten zufolge soll es eine Meinungsabstimmung über bilaterale Gespräche am Rande des Treffens geben.Einige Beobachter hielten es für möglich, dass Cho am Rande des G20-Treffens mit Chinas Außenminister und Direktor der Zentralen Kommission für auswärtige Angelegenheiten der Kommunistischen Partei, Wang Yi, ein Gespräch führen wird.Jedoch heißt es inzwischen auch, dass es wahrscheinlicher sei, dass Wang vor oder nach dem nächsten Außenministertreffen zwischen Südkorea, China und Japan nach Südkorea reist, um sich mit Cho zu treffen. Die drei Länder sprechen zurzeit darüber, ein Dreier-Treffen im März in Japan abzuhalten.Cho war zuvor am Samstag (Ortszeit) am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz mit seinen US-amerikanischen und japanischen Kollegen, Marco Rubio und Takeshi Iwaya, zu einem trilateralen Treffen zusammengekommen.