China protestiert gegen gemeinsame Erklärung Südkoreas, der USA und Japans wegen Angaben zu Taiwan

Photo : YONHAP News

China hat seinen Unmut über eine neue gemeinsame Erklärung der Außenminister Südkoreas, der USA und Japans geäußert.Peking erhob nach eigenen Angaben bei den drei Ländern Protest dagegen.China habe sich immer entschieden dagegen gewandt, dass relevante Länder kleine Gruppen bilden, sich in die inneren Angelegenheiten Chinas einmischen, China angreifen und verleumden und zu Konfrontation anstiften würden, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Guo Jiakun, am Montag.Taiwan sei ein untrennbarer Teil des chinesischen Territoriums. Die Taiwan-Frage sei eine innere Angelegenheit Chinas, in die sich keine äußeren Kräfte einmischen dürften, fuhr der Sprecher vor der Presse fort.Der Schlüssel zur Aufrechterhaltung von Frieden und Stabilität in der Taiwan-Straße liege in der Einhaltung des „Ein-China-Prinzips“ und der entschiedenen Ablehnung des Separatismus, der Unabhängigkeit Taiwans, betonte er.Die Außenminister Südkoreas, der USA und Japans hatten am Samstag (Ortszeit) am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz ein trilaterales Gespräch geführt. Dabei wurde auch erörtert, wie China im Zaum gehalten werden kann.In ihrer gemeinsamen Erklärung äußerten sie Unterstützung für eine sinnvolle Teilnahme Taiwans an in Frage kommenden internationalen Organisationen. Auch sprachen sie sich gegen jeden Versuch aus, den Status quo in indopazifischen Gewässern, einschließlich des Südchinesischen Meers, mit Gewalt oder Zwang einseitig zu ändern.