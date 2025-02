Stellvertretender Handelsminister will beiderseitig vorteilhafte Diskussionen mit US-Beamten anstreben

Photo : YONHAP News

Südkoreas stellvertretender Handelsminister Park Jong-won will während seines Besuchs in den USA für beide Länder vorteilhafte Diskussionen mit US-Beamten anstreben.Das sagte Park am Montag (Ortszeit) nach seiner Ankunft am Flughafen Washington Dulles Reportern gegenüber. Die USA seien für Südkorea der wichtigste Partner für die wirtschaftliche Zusammenarbeit, sagte er. Park reiste für Gespräche über die von Präsident Donald Trump angekündigten neuen Zölle in die USA.Bei bilateralen Diskussionen gehe es darum, dem Gegenüber aufmerksam zuzuhören. Man müsse zudem seinen eigenen Standpunkt gut erklären und davon überzeugen, hieß es.Die Frage, ob Südkorea die USA um eine Ausnahme von den ab dem 12. März geltenden 25-prozentigen Zöllen für Stahl- und Aluminiumimporte gebeten habe, beantwortete er nicht. Eine Beratung sei geplant, nach deren Ende wolle er sich dazu äußern.Park ist der erste hochrangige Beamte Südkoreas, der nach der Ankündigung einer Reihe von Zöllen durch Trump zu Beratungen in die USA reiste.