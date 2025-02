Südkorea stationiert neue taktische Boden-Boden-Lenkwaffe

Photo : YONHAP News

Das Militär hat die neu entwickelte taktische Boden-Boden-Lenkwaffe, Korean Tactical Surface-to-Surface Missile (KTSSM), bei Truppen an der Front stationiert.Das gab der Vereinigte Generalstab Südkoreas am Dienstag bekannt.Bei der Waffe mit dem Namen „Ure“ (Donner) handelt es sich um eine fortschrittliche Präzisionslenkwaffe. Sie ist in der Lage, die für die südkoreanische Hauptstadtregion bedrohliche Langstreckenartillerie Nordkoreas innerhalb kurzer Zeit zu vernichten.Nach dem Bombardement der grenznahen Insel Yeonpyeong durch Nordkorea im November 2010 wurde in Südkorea mit der Entwicklung der Waffe begonnen, um unterirdische Stützpunkte für nordkoreanische Langstreckenartillerie zu zerstören. Die Indienststellung erfolgte letztes Jahr.Mit einer Reichweite von über 180 Kilometern kann die Waffe in den Untergrund vordringen. Hinsichtlich ihrer Präzision zählt sie zur Weltklasse.Das Militär verfüge dank der Stationierung der KTSSM nun über die überwältigende Fähigkeit, die feindliche Langstreckenartillerie innerhalb kurzer Zeit vollständig zu vernichten. Dadurch könnte bei Eventualitäten der Wille des Feindes zu Provokationen vollständig zerstört werden, äußerte der Generalstab.