Drei nordkoreanische Unternehmen wollen Arzneimittel nach Russland exportieren

Arzneimittel aus Nordkorea werden laut einem Medienbericht voraussichtlich nach Russland exportiert.Das auf Nordkorea spezialisierte US-Nachrichtenportal NK News berichtete am Montag (Ortszeit), dass mehrere nordkoreanische Pharmaunternehmen einen Eintritt in den russischen Markt versucht hätten. Drei von ihnen planten, dieses Jahr Produkte nach Russland auszuführen.Laut dem Föderalen Akkreditierungsdienst (FSA) des russischen Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung reichte ein in Moskau ansässiger Unternehmer namens Vitali Gonchar Anfang Februar vier Einfuhranmeldungen ein, um Medikamente von drei nordkoreanischen Unternehmen zu kaufen.Laut Daten des FSA wird die in Pjöngjang ansässige Namsong Pharmaceutical Company voraussichtlich Kumdang-5-Pillen an Gonchar liefern, die aus komprimierten Ginsengwurzeln hergestellt werden.Ein Import dieser Ginseng-Pillen durch Russland würde gegen Resolution 2397 des UN-Sicherheitsrats gegen Nordkorea verstoßen, schrieb NK News.Gonchar plane außerdem, verschiedene Ginseng-Teeprodukte und Thrombolytika von zwei weiteren nordkoreanischen Unternehmen einzuführen, hieß es weiter.